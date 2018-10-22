Повышение стоимости отдыха в Турции может сократить спрос россиян

АНТАЛИЯ, 22 окт — РИА Новости. Увеличение стоимости проживания на турецких курортах летом 2019 года может привести к сокращению российского турпотока по сравнению с 2018 годом, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Ранее появилась информация, что цены на отдых в турецких отелях летом 2019 года вырастут в среднем на 10-15%, так как высокая загрузка прошедшим летом показала степень их востребованности.
"Для российского туриста подорожание отелей курортов Турции на 10-15% очень ощутимо. Если цены летом 2019 года действительно поднимутся, то туристический поток вряд ли может быть сохранен в объемах 2018 года. Кроме того, туристы, которые отдыхали в пятизвездочных отелях, предпочтут четырехзвездочные отели", — сказала Осипова. Остальные туристы ради экономии также могут снизить звездность отеля.
Собеседник агентства предположила, что турецкая сторона ошибочно считает Египет неконкурентным направлением для Турции в летний период.
"Если египетское направление будет восстановлено в полном объеме, то россияне охотно поедут туда и летом, все будет зависеть от предложенных египтянами цен. В последние годы до кризиса Россия давала неплохой поток туристов в эту страну и в летний сезон. Именно к российским туристам политика повышения цен на отели в Турции не применима, по крайней мере сейчас. Напряженность в продажах туров в Турцию обязательно возникнет", — прокомментировала ситуацию она.
Представитель АТА посоветовала российским туристам планировать свой отдых заранее и приобретать туры в Турцию в период раннего бронирования, то есть начиная с февраля.
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