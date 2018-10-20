В Coral Travel объяснили, почему туроператоры работали с "РоссТур"

АНТАЛИЯ, 20 окт — РИА Новости. Крупные туроператоры прибегают к помощи компаний-консолидаторов, подобных "РоссТуру", потому что им так проще работать с мелкими турагентствами в отдаленных регионах, сообщил журналистам заместитель генерального директора Coral Travel Сельчук Бугай.

Ранее Федеральное агентство по туризму исключило компанию ООО "РоссТур" из единого федерального реестра туроператоров. 16 октября "РоссТур" сообщил о прекращении туроператорской деятельности ООО "РоссТур" с 15 октября 2018 года.

Представитель туроператора отметил, что если такие компании-консолидаторы, подобные "РоссТуру", существуют на рынке, значит, они нужны. Нельзя однозначно сказать, хорошо или плохо работать через таких посредников, так как это реалии рынка.

"Мы готовы работать со всеми точками продаж напрямую, но именно в регионах действуют подобные консолидаторы. Чем ближе к Москве, тем меньше становится их количество. В регионах функционируют совсем маленькие туристические агентства, которые не имеют возможности давать серьезные объемы продаж. Такие агентства предпочитают работать с компаниями, подобными "РоссТуру". Им проще переводить операторам через них деньги и документы, так они экономят даже на курьерах. Иногда фирмы-посредники дают им даже больший процент за сделку с туристами", — рассказал Бугай.

"Поэтому Coral Travel работает с агентствами как напрямую, так и через дополнительные звенья. Чем иметь дело с тысячами агентств, которые делают 2-3 брони, нам проще сотрудничать с одним расчетным центром. В туристическом бизнесе риски очень высокие, так как на него влияет очень много факторов. Поэтому очень важно четко контролировать и рассчитывать свой бизнес", — отметил он.

Представитель Coral Travel затруднился назвать главную причину, почему в 2018 году ушло сразу несколько посредников-консолидаторов. "Рынок сам себя регулирует. Постоянно развиваются новые технологии, усиливается финансовый контроль, если такие компании не могут предложить что-то новое, то они уходят, хоть и против своего желания. Очень плохо, что в конечном счете могут пострадать туристы, но тут нужно усиливать контроль, который будет осуществлять не туроператор, а государство", — резюмировал Бугай.