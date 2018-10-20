Туроператоры предложат качественные туры в Египет после открытия чартеров

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские туроператоры готовы к моменту возобновления чартерного авиасообщения с Египтом разработать и "высококачественный турпродукт", заявил РИА Новости глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Хочу сказать, что туроператорская отрасль РФ готова, после того как будет принято решение о возобновлении чартерного авиационного сообщения с основными туристскими зонами в Египте, разработать и предоставить высококачественный турпродукт для наших российских граждан", — сказал он.

Сафонов при этом отметил, что не делает прогнозов относительно возможных сроков возобновления чартеров, потому что этот вопрос не лежит в компетенции его ведомства. "Вопрос надо обсуждать, наверное, с коллегами из министерства транспорта, Росавиации, в первую очередь, с египетскими коллегами", — заключил он.

В среду президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси восстановить регулярное авиасообщение между двумя странами в полном объеме, отметив, что Египет делает все необходимое для обеспечения безопасности в авиасфере. Он отметил, что в ходе состоявшейся встречи лидеры двух стран обсудили проблематику чартерных полетов на популярных у россиян туристических направлениях в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

После катастрофы самолета с российскими туристами над Синайским полуостровом в конце октября 2015 года Россия приостановила полеты в Египет, что привело к углублению кризиса в египетской туристической отрасли, "заточенной" под российских туристов. Каир проделал огромную работу для усиления мер безопасности в своих аэропортах и на курортах Красного моря. В апреле было восстановлено регулярное авиасообщение между Каиром и Москвой, сообщалось, что затем последуют переговоры о восстановлении чартерного сообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.