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Полет на луну и турагент в смартфоне. Восемь трендов в сфере путешествий
11:1020.10.2018
(обновлено:11:37 20.10.2018)
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Туристы
© Depositphotos / Syda_Productions

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Культурный обмен, эко-активизм и виртуальные турагенты станут главными туристическими трендами грядущего года, сообщает Booking.com.

Сервис онлайн-бронирования проанализировал более 163 миллионов отзывов гостей и провел исследование среди 21 500 путешественников из 29 стран, чтобы выявить основные тенденции в области путешествий на 2019 год.

Путешествовать, учиться, помогать

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПлюсом эковолонтерства является возможность попасть в труднодоступные, заповедные или охранные зоны
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Плюсом эковолонтерства является возможность попасть в труднодоступные, заповедные или охранные зоны

В 2019 году самореализация путешественников займет лидирующую позицию при выборе места отдыха. Больше половины (56%) опрошенных по всему миру ответили, что в путешествиях они приобрели важные навыки. Желание научиться чему-то новому во время поездки станет еще более распространенным, как и интерес к волонтерской деятельности и отдыху, совмещенному с обучением. Это характерно для путешественников всех возрастов.

На сегодняшний день самыми популярными поездками можно назвать те, что совершаются с целью культурного обмена (так ответили 68% опрошенных), а также волонтерские поездки (54%) и работа за рубежом (52%).

Виртуальный турагент следит за багажом

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкДевушка на станции "Новокрестовская" в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Девушка на станции "Новокрестовская" в Санкт-Петербурге

2019 год станет новым этапом в применении инноваций при планировании поездки. Путешественники заинтересованы в технологиях, которые сделают отдых комфортнее: отследить багаж вскоре можно будет в режиме реального времени через мобильное приложение (57%), а спланировать поездку и забронировать отели – в одном приложении (57%). Почти треть (31%) респондентов положительно относятся к идее появления домашнего "виртуального турагента", который будет отвечать на запросы о поездке. Одна пятая путешественников хотела бы использовать технологию дополненной реальности, чтобы поближе познакомиться перед поездкой с тем или иным местом.

Путешествие на Луну

Лучшие в «Космосе»
Лучшие в «Космосе»

Четверо из десяти опрошенных (40%) подтвердили, что мысль о будущих космических путешествиях кажется им захватывающей, а часть людей рассматривает возможность такого туризма для себя (38%).

Lapland Hotels SnowVillage, Финляндия
© Фото : Lapland Hotels
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Пока подобный формат отдыха не стал реальностью, новый взгляд на путешествия приводит к стремлению исследовать неизведанные места на Земле. Больше всего респондентов привлекает то, что не лежит на поверхности: 60% опрошенных подтвердили, что хотели бы пожить под водой. Возможно, именно в 2019 году новые, прежде невероятные виды домов для отпуска и отелей перестанут быть исключительно мечтой путешественника.

Индивидуальность — прежде всего

© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкВелосипедист на участке туристического пешего маршрута "Большая Байкальская тропа" в Прибайкальском национальном парке на берегу озера Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Велосипедист на участке туристического пешего маршрута "Большая Байкальская тропа" в Прибайкальском национальном парке на берегу озера Байкал
Девушка делает селфи
© Depositphotos / GaudiLab
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Треть опрошенных (34%) хотели бы получать готовые персональные рекомендации о путешествиях, а 41% участников исследования желали бы, чтобы туристические бренды внедряли такие технологии как искусственный интеллект и предлагали варианты на основе анализа прошлых поездок. Больше половины (52%) респондентов заинтересованы в технологических инновациях в области путешествий (например, цифровых туристических гидах).

Путешествия с вниманием к окружающим

© Фото : Arran Països CatalansАктивисты молодежной организации Arran приковали себя цепями в парке Гуэль в Барселоне, протестуя против массового туризма
© Фото : Arran Països Catalans
Активисты молодежной организации Arran приковали себя цепями в парке Гуэль в Барселоне, протестуя против массового туризма

Глобальный интерес к таким социальным темам как права человека и равенство в сфере труда, влияет на выбор страны для поездки у почти половины респондентов (49%). Еще больше опрошенных (58%) отказываются от путешествия, если чувствуют, что оно может негативно сказаться на местных жителях.

Без пластика

© Fotolia / UTOPIAМусор на пляже в Таиланде
© Fotolia / UTOPIA
Мусор на пляже в Таиланде

Большинство путешественников (86%) утверждают, что постараются уменьшить влияние на окружающую среду во время поездки. Более трети опрошенных (37%) планирует очищать пляжи или другие туристические достопримечательности от пластика и прочего мусора.

Акцент на впечатлениях

© AFP 2018 / Olivier MorinМолодожены в ледяном отеле в Юккасъярви
© AFP 2018 / Olivier Morin
Молодожены в ледяном отеле в Юккасъярви

Путешествия ради впечатлений — один из главных трендов 2018 года, в будущем году станет еще более актуальным. Вопрос  о том, чем заняться, станет таким же важным, как и вопрос куда поехать. Для 60% опрошенных впечатления оказались важнее материальных благ. Таким образом, в 2019 году путешественники будут заинтересованы в новых ощущениях, начиная с выбора жилья и питания, и заканчивая шопингом и посещением матча любимой спортивной команды.

Кроме того, в 2019 году 42% путешественников планируют отправиться туда, где смогут снова почувствовать себя детьми. Объекты размещения будут предлагать гостям больше веселых активностей, таких как сухие бассейны и надувные замки.

Больше, но короче

© Depositphotos / AntonioGuillemFТуристы с картой
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Туристы с картой

Больше половины людей по всему миру (53%) отметили, что планируют совершить больше поездок на выходные в новом году.

Амстердам
CC BY-SA 2.0 / IMBiblio / Keukenhof
Москва и Амстердам стали самыми популярными городами для туров на выходные

Появляется все больше авиамаршрутов и лоукостеров, становится популярной практика совместной аренды автомобилей. Все это позволяет сделать непродолжительные поездки максимально комфортными и разнообразными. Рост интереса к необычным вариантам проживания также выступит залогом удовлетворения даже от самого непродолжительного отдыха.

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