Полет на луну и турагент в смартфоне. Восемь трендов в сфере путешествий

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Культурный обмен, эко-активизм и виртуальные турагенты станут главными туристическими трендами грядущего года, сообщает Booking.com.
Сервис онлайн-бронирования проанализировал более 163 миллионов отзывов гостей и провел исследование среди 21 500 путешественников из 29 стран, чтобы выявить основные тенденции в области путешествий на 2019 год.
Путешествовать, учиться, помогать
В 2019 году самореализация путешественников займет лидирующую позицию при выборе места отдыха. Больше половины (56%) опрошенных по всему миру ответили, что в путешествиях они приобрели важные навыки. Желание научиться чему-то новому во время поездки станет еще более распространенным, как и интерес к волонтерской деятельности и отдыху, совмещенному с обучением. Это характерно для путешественников всех возрастов.
На сегодняшний день самыми популярными поездками можно назвать те, что совершаются с целью культурного обмена (так ответили 68% опрошенных), а также волонтерские поездки (54%) и работа за рубежом (52%).
Виртуальный турагент следит за багажом
2019 год станет новым этапом в применении инноваций при планировании поездки. Путешественники заинтересованы в технологиях, которые сделают отдых комфортнее: отследить багаж вскоре можно будет в режиме реального времени через мобильное приложение (57%), а спланировать поездку и забронировать отели – в одном приложении (57%). Почти треть (31%) респондентов положительно относятся к идее появления домашнего "виртуального турагента", который будет отвечать на запросы о поездке. Одна пятая путешественников хотела бы использовать технологию дополненной реальности, чтобы поближе познакомиться перед поездкой с тем или иным местом.
Путешествие на Луну
Четверо из десяти опрошенных (40%) подтвердили, что мысль о будущих космических путешествиях кажется им захватывающей, а часть людей рассматривает возможность такого туризма для себя (38%).
Пока подобный формат отдыха не стал реальностью, новый взгляд на путешествия приводит к стремлению исследовать неизведанные места на Земле. Больше всего респондентов привлекает то, что не лежит на поверхности: 60% опрошенных подтвердили, что хотели бы пожить под водой. Возможно, именно в 2019 году новые, прежде невероятные виды домов для отпуска и отелей перестанут быть исключительно мечтой путешественника.
Индивидуальность — прежде всего
Треть опрошенных (34%) хотели бы получать готовые персональные рекомендации о путешествиях, а 41% участников исследования желали бы, чтобы туристические бренды внедряли такие технологии как искусственный интеллект и предлагали варианты на основе анализа прошлых поездок. Больше половины (52%) респондентов заинтересованы в технологических инновациях в области путешествий (например, цифровых туристических гидах).
Путешествия с вниманием к окружающим
Глобальный интерес к таким социальным темам как права человека и равенство в сфере труда, влияет на выбор страны для поездки у почти половины респондентов (49%). Еще больше опрошенных (58%) отказываются от путешествия, если чувствуют, что оно может негативно сказаться на местных жителях.
Без пластика
Большинство путешественников (86%) утверждают, что постараются уменьшить влияние на окружающую среду во время поездки. Более трети опрошенных (37%) планирует очищать пляжи или другие туристические достопримечательности от пластика и прочего мусора.
Акцент на впечатлениях
Путешествия ради впечатлений — один из главных трендов 2018 года, в будущем году станет еще более актуальным. Вопрос о том, чем заняться, станет таким же важным, как и вопрос куда поехать. Для 60% опрошенных впечатления оказались важнее материальных благ. Таким образом, в 2019 году путешественники будут заинтересованы в новых ощущениях, начиная с выбора жилья и питания, и заканчивая шопингом и посещением матча любимой спортивной команды.
Кроме того, в 2019 году 42% путешественников планируют отправиться туда, где смогут снова почувствовать себя детьми. Объекты размещения будут предлагать гостям больше веселых активностей, таких как сухие бассейны и надувные замки.
Больше, но короче
Больше половины людей по всему миру (53%) отметили, что планируют совершить больше поездок на выходные в новом году.
Появляется все больше авиамаршрутов и лоукостеров, становится популярной практика совместной аренды автомобилей. Все это позволяет сделать непродолжительные поездки максимально комфортными и разнообразными. Рост интереса к необычным вариантам проживания также выступит залогом удовлетворения даже от самого непродолжительного отдыха.
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