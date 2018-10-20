Осень, которую мы заслужили: самые яркие фото золотой поры в соцсетях

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Наверное, соперничать с первым снегом по количеству фотографий в социальных сетях может только золотая осень. Багрец, золото, фотографии ног и белок – в материале РИА Новости.
Сейчас во многих городах России, в том числе в Москве, бессмысленно спрашивать людей, где они собираются провести выходные. Конечно, в парках.
Или катаясь на трамваях сквозь них же.
Или выбирая велосипед, который позволяет дышать пока еще таким теплым осенним воздухом с легким запахом дымка. Хотя, казалось бы, откуда взяться кострам в городе?
Можно делать фотографии и записывать видео: листья – это так весело, обязательно смейтесь, подбрасывая их в воздух.
Ими можно закладывать страницы книги.
Заставлять позировать в одиночку.
И прикладывать к лицу – получается красиво.
Их можно фотографировать и на земле. Подписчики не осудят, будут любоваться.
Вариант для любителей непростых путей — соберите листья всего "осеннего спектра".
Минимум одно место для поиска всего необходимого вы теперь знаете.
Если листьев получится больше, чем вы можете унести, то используйте специальный транспорт. Самокаты тоже считаются.
Приводите в парк или лес своих друзей – вместе веселее.
Если пока таких нет, ничего, встретите новых.
Смотрите на вещи шире.
И ищите вдохновение в привычном.
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