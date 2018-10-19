Выездной туризм из России растет, несмотря на ослабление рубля - Ростуризм

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Ростуризм фиксирует увеличение масштаба выездного туризма в этом году, несмотря на ослабление рубля, заявил РИА Новости глава ведомства Олег Сафонов.

"В общем, мы можем сказать, что наш выездной туризм достаточно активно развивается. Мы в этом году видим — пока, правда, мы не подводим итоги текущего года, но увеличение выездного туризма нами фиксируется", — сказал он.

"Действительно изменение стоимости рубля — оно по отношению к другим иностранным валютам происходит, но выездной туризм развивается", — добавил глава ведомства.

Значительное ослабление рубля по отношению к доллару и евро в этом году происходило в апреле, августе и сентябре.