В Испании монастырь XVI века продается за миллион евро

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Замки и дворцы в Испании продают нередко. Вот и недавно в Гранаде был выставлен на продажу старинный монастырь.

Он был построен в XVI веке, а в 1982 году министерство культуры внесло его в список историко-художественных памятников Испании.

Общая площадь построек составляет 1746 квадратных метров, полезная площадь – 1571 "квадратов". Комплекс знаменит тремя основными элементами — фасадами, крытой галереей и лестницами. В настоящее время во всем комплексе используется лишь одна жилая комната и один санузел, а остальные пустуют. Некоторые помещения требуют ремонта.

За комплекс просят 1,05 миллиона евро.