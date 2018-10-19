"Бабье лето" продлило навигацию в Москве

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Москве благодаря аномально теплой погоде удалось увеличить загрузку городского прогулочного флота на 40%, сообщает пресс-служба ФГБУ "Канал имени Москвы".
Сезон речных перевозок в Московском бассейне закроется в середине ноября. К октябрю пассажирский транспорт обслужил более 1,24 миллиона человек, что на 6%, чем годом ранее.
В этом году по распоряжению Федерального агентства морского и речного транспорта подавляющее большинство гидроузлов "Канала имени Москвы" закрываются для движения флота в ночь на 15 ноября. Однако в соответствии с прогнозом по ледовым условиям предельный срок работы может быть продлен до 17 ноября включительно.
Городские прогулочные теплоходы и банкетоходы в подавляющем большинстве завершили работу. Сегодня по Москве-реке в зависимости от погодных условий курсирует всего от 20 до 40% пассажирского флота столицы.
На зимовку его не "отпускает" бабье лето. Спрос на солнечные речные прогулки сохраняется, поэтому оставшиеся на воде суда продолжают выходить в рейсы. Вообще, благодаря аномально теплой погоде в 2018 году объем пассажирских перевозок по водным путям столицы бьет рекорды. Он вырос на 40% по сравнению с навигацией-2017, отмечают в Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота.
В этом сезоне продолжил расти и рынок речных круизов. По сравнению с 2017 годом турпоток к началу октября увеличился на 7% и составил около 280 тысяч человек.
Большая часть лайнеров уже снарядилась на зимовку. В графике остались единичные теплоходы. Последние рейсы с Северного речного вокзала Москвы назначают на короткие дистанции (выходного дня) или по маршрутам, максимально близким к местам зимнего отстоя круизного флота. Так, теплоходы зимуют в Санкт-Петербурге и в Городце, в Нижнем Новгороде и в подмосковном Долгопрудном.
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