Российские туристы оказались самыми расточительными на Канарах

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. С января по июль этого года остров Тенерифе посетили 35,8 тысячи российских туристов, что на 8% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает RATA-news со ссылкой на советника по вопросам туризма Совета Тенерифе Альберто Бернабе Теха.

Небольшое падение объемов он связывает с отменой чартерных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" в октябре 2017 года, а также с возросшим турпотоком из европейских стран, что привело к дефициту отелей.

При этом, как рассказал Альберто Бернабе Теха, местные отельеры и рестораторы крайне заинтересованы в гостях из России, которые тратят денег в два раза больше, чем туристы из лидирующих стран. Наши соотечественники остаются на острове дольше других, средняя продолжительность тура составляет девять дней.

Эксперт заметил, что зимний отдых всегда хорошо продается, поэтому он ждет роста в ближайшее время. Показательно и увеличение объемов перевозки – с ноября по март сезона 2018-2019 авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы на Тенерифе с трех-четырех в неделю до ежедневных.

Как добавил генеральный директор офиса по туризму Тенерифе Висенте Дорта, около 15% россиян выбирают отели уровня пять звезд, 28% предпочитают останавливаться в "четверках". До 78% гостей из России не только расслабляются на пляжах, но проводят время весьма активно, выбирая походы в горы, велотуры, морские виды спорта, тематические парки, эногастрономические программы, шопинг.