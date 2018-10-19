Турист пытался ввести свиную голову на территорию США

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сотрудники таможни в международном аэропорту Хартсфилда-Джексона в Атланте задержали мужчину, который пытался ввести в страну свиную голову, сообщает UPI.

На путешественника из Эквадора среагировала служебная собака породы бигль, чем и привлекала внимание к его багажу.

Представители таможни сообщили, что продукты из свинины запрещены к ввозу в Соединенные Штаты с других континентов, поскольку могут стать причиной заражения местных животных.

Свиная голова была уничтожена.