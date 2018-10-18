МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае опубликовал снимки очень фотогеничного леопарда, который с интересом изучал фотоловушки, сообщает пресс-служба заповедника.

"Это молодой дальневосточный леопард, впервые попавший в поле зрения камер в 2016 году. По оценке специалистов, сейчас ему всего около четырех лет", — рассказывают сотрудники "Земли леопарда".

Большой пятнистый кот живет в южной части национального парка. "Еще не утратив юношеского интереса к жизни, леопард Leo 99M с любопытством изучал встреченные фотоловушки", — поясняют эксперты. На память об этом у специалистов осталось несколько "селфи" пятнистого хищника.

"Наблюдая за леопардом три года, специалисты фиксировали, как мужали фигура и поведение Leo 99M, — сообщают в заповеднике. — Некогда пушистый и скрытный зверь при последней фоторегистрации он уже приобрел вид взрослого, уверенного в себе самца".

"Настоящая фотомодель! Красивый, большой, дикий котик!", — восхищаются в комментариях подписчики соцсетей парка.