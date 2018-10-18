Объем инвестиций в Великий Устюг за 20 лет превысил четыре миллиарда рублей

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Совокупные инвестиции в туристическую инфраструктуру города Великий Устюг за 20 лет существования проекта "Великий Устюг — родина Деда Мороза" превысили 4 миллиарда рублей, сообщил в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Дед мороз — это главный волшебник нашей страны России и 20 лет назад было принято решение построить вотчину Деда мороза, где температура опускается до минус 38 градусов в сосновом бору. За эти двадцать лет в инфраструктуру Великого Устюга было вложено более 4 миллиардов рублей, начиная о реализации такого проекта как "Тропа сказок" и заканчивая строительством Дворца деда мороза", — сказал Кувшинников.

Губернатор подчеркнул, что именно этому проекту удалось значительно увеличить туристический поток в регион.

"Ранее он не превышал 1 миллион человек в год, сейчас — это 3 миллиона человек. При этом Великий Устюг 20 лет назад посещали 3 тысячи человек в год, сейчас — 300 тысяч человек в год, и при иностранных туристов было из 30 стран мира", — подчеркнул Кувшинников.

Глава Вологодчина также отметил, что если ранее в городе была только одна гостиница, сейчас их 40, общественных мест питания было шесть, сейчас 80, также не было ни одной туристической фирмы, в настоящее время их 12.

"Сейчас в сфере туризма, благодаря тому, что когда-то была создана вотчина Деда Мороза, трудиться более четырёх тысяч человек. Великий Устюг входит в топ-10 самых популярных городов России, где отдыхают россияне и иностранцы во время рождественских и новогодних каникул", — подчеркнул Кувшинников.