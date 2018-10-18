Ростуризм оценил перспективы развития туротрасли Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 окт — РИА Новости. Северная Осетия ставит перед собой задачу вернуть былые позиции в сфере туризма, что потребует развития с помощью федерального центра современной инфраструктуры и высококачественного сервиса, заявил глава республики Вячеслав Битаров.
Битаров провел во Владикавказе совещание, посвященное развитию туристической отрасли, в котором принял участие замруководителя Ростуризма Николай Королев, побывавший в перспективных с точки зрения развития туризма районах республики.
"Северная Осетия привлекала туристов еще в советские времена, и сейчас мы поставили задачу вернуть былые позиции. Это требует высокого качества инфраструктурной обеспеченности, сервиса, что удастся сделать только с помощью федерального центра", — привели в пресс-службе главы и правительства РСО-Алания слова Битарова.
Как отметил на встрече замглавы Ростуризма, снижение туристического потока в республике связано с ненадлежащим качеством либо отсутствием подъездных дорог.
"Главное — обеспечить для инвесторов качественную инженерную инфраструктуру. Задача нашей поездки — возможность поддержки проектов, которые будут реализованы в рамках ФЦП "Развитие внутреннего выездного туризма" на 2019-2025 годы. Планируется поддержка инженерной инфраструктуры, продвижение туристического потенциала, повышение качества обслуживания, помощь профильному бизнесу, информатизация отрасли. По итогам поездок мы выделили три основных приоритетных направления — Дигория, Цей и Мамисон", — процитировали в пресс-службе слова Королева.
Замглавы Ростуризма добавил, что к 1 декабря должен быть подготовлен сводный план, в котором будут прописаны механизмы развития туротрасли РСО-Алания. В феврале-марте будущего года проект обсудят на заседании рабочей группы Ростуризма, подготовят проектно-сметную документацию с экспертизой. По словам Королева, которые приводит пресс-служба, предположительно первый этап финансирования составит порядка 700 миллионов рублей, следующий — более миллиарда рублей.
Как сообщил на совещании руководитель приоритетной программы "Туризм" Агентства развития РСО-Алания Олег Карсанов, возможности размещения туристов в республике к 2024 году планируется увеличить до 85 тысяч койкомест. Кроме того, важным условием повышения туристической привлекательности является создание бренда региона.
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