Аэропорты Египта полностью оснащены и безопасны

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Аэропорты Египта полностью оснащены новой современной техникой и отвечают всем мировым стандартам безопасности, сообщает египетский авиационный источник.

Был осуществлен масштабный проект по модернизации во всех египетских аэропортах. Он включал и подготовку новых кадров и оснащение самой современной техникой контроля пассажиров и досмотра багажа. Также была изменена система видеонаблюдения внутри аэропортов, увеличено время записи видеокамер с семи до 30 дней.

Безопасность аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады в последнее время неоднократно проверяли российские эксперты и европейские делегации. Были устранены все сделанные ранее замечания иностранных экспертов, делегации одобрили применяемые в этих аэропортах меры безопасности.

Принимать российские рейсы готовы любые египетские аэропорты, не только Хургада и Шарм-эш-Шейх.