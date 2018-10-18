Возобновление чартеров из РФ вызвало ликование в египетском турсекторе

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Заявление российского президента о планах по скорому возобновлению чартерных полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх вызвало ликование в египетском туристическом секторе.
В среду президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси восстановить регулярное авиасообщение между двумя странами в полном объеме, отметив, что Египет делает все необходимое для обеспечения безопасности в авиасфере.
По словам генерального директора филиала компании Tez Tour в Египте Ихаба Вахдана, за встречей двух президентов в Сочи в прямом эфире наблюдали едва ли не все имеющие хоть какое-либо отношение к туризму в стране.
"Все работающие в турсекторе в прямом эфире следили за выражением лиц двух президентов во время переговоров, анализировали каждое их слово. Поэтому, услышав заявление российского президента, все с большой радостью к нему отнеслись", — сказал он.
Вахдан считает, что в случае скорого открытия чартерного авиасообщения поток из России будет очень большим и конкурентов массовому туризму в Египет, как и прежде, не будет. Гендиректор считает, что цены на туры в Египет могут быть даже дешевле, чем до приостановления чартерных рейсов из РФ в 2015 году.
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