Владельцы последних iPhone не экономят на авиабилетах

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владельцы iPhone Xs, Xs Max и Xr тратят на путешествия в два раза больше пользователей других устройств, сообщает сервис путешествий OneTwoTrip.
Средняя стоимость авиабилетов, купленных через мобильное приложение в период с 21 сентября (дата начала мировых продаж новых iPhone) по сегодняшний день, составила 7780 рублей. При этом средний чек пользователей iPhone Xs, Xs Max и Xr оказался в два раза выше — 16550 рублей.
"На такой высокий чек пользователей новых iPhone влияет сразу несколько факторов. Во-первых, география направлений, в которой более весомую по сравнению с другими пользователями долю занимают дальнемагистральные маршруты. Во-вторых, меньшая глубина покупки. В-третьих, выбор ими более дорогих тарифов", — комментирует директор по развитию сервиса Аркадий Гинес.
В целом видно, что те путешественники, которые за несколько недель после старта продаж обновили свои устройства на новый Iphone, в финансовом плане чувствуют себя свободнее остальных. Ведь стоимость нового телефона сравнима с бюджетом летнего отдыха среднестатистической российской семьи, а зачастую и превышает этот бюджет, добавил Гинес.
Интересна и зависимость между средней стоимостью оформленных авиабилетов пользователями разных моделей iPhone. Она повышается с выходом каждого нового поколения, но с выходом моделей Xs, Xs Max и Xr чувствуется острее. Средний чек пользователей этого поколения на 22% выше предыдущего (iPhone 8, 8 Plus и X). Для сравнения, разница в среднем чеке между пользователями, к примеру, Iphone 6 и 7 составляет 10%.
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