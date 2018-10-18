В Амстердаме Рейксмюсеум отреставрирует картину Рембрандта в прямом эфире

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Амстердамский Рейксмюсеум планирует в следующем году отреставрировать знаменитую картину художника Рембрандта ван Рейна "Ночной дозор" на глазах у публики, сообщается на сайте музея.
Картина "Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга", также известная как "Ночной дозор", сегодня считается одним из самых значительных произведений искусства.
Последний раз картина реставрировалась более 40 лет назад после того, как в 1975 году бывший школьный учитель, психически нездоровый голландец Вилхелмус де Ринк, хлебным ножом нанес ей 12 порезов.
Проект по реставрации будет запущен в июле 2019 года. "Ночной дозор" будет помещен в специальную стеклянную комнату, созданную французским архитектором Жан-Мишелем Уилмоттом. За процессом реставрации смогут наблюдать посетители музея. Кроме того, музей планирует запустить онлайн-трансляцию события.
"Посетители Рейксмюсеума будут приглашены наблюдать за реставрацией "Ночного дозора", самого знаменитого произведения Рембрандта", — говорится на сайте музея.
В 2019 году состоится 350-летняя годовщина со дня смерти художника.
Рембрандт написал "Ночной дозор" в 1642 году. Картина принадлежит Амстердаму и является центральным объектом коллекции Рейксмюсеума с 1808 года.
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