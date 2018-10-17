"Турпомощь" исключила из ассоциации все юридические лица компании "РоссТур"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Наблюдательный совет "Объединения туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" исключил из состава ассоциации все юридические лица туроператора "РоссТур", сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.

Приказом Ростуризма одно из юрлиц компании "РоссТур" – ООО "РоссТур" — было исключено из Единого федерального реестра туроператоров (ЕФРТ) по заявлению самой компании о прекращении туроператорской деятельности. На основании исключения из ЕФРТ, а также заявления туроператора о выходе из состава Объединения членами наблюдательного совета "Турпомощи" было решено исключить данную компанию из членов ассоциации.

В Ростуризме отметили, что "РоссТур" до сих пор не представило в Ростуризм достоверной информации о количестве пострадавших туристов – клиентов компании, а также об общей сумме невыполненных обязательств. Аналогичным образом "РоссТур" нарушает законодательно установленные сроки предоставления информации в Ассоциацию "Турпомощь".

"Юрлица туроператора "РоссТур" – ООО "Туроператор Р-Тур" и ООО "Туроператор РТ-Центр" – не скорректировали до 15 октября 2018 года свои показатели в личных кабинетах туроператоров, не предоставили достоверную информацию по запросу, а, соответственно, не сформировали фонды персональной ответственности", — говорится в сообщении.

"В связи с несоблюдением требований туристского законодательства единогласным решением Наблюдательного совета "Турпомощи" ООО "Туроператор Р-Тур" и ООО "Туроператор РТ-Центр" были также исключены из состава Ассоциации.

Ранее пять крупных туроператоров: "Пегас Туристик", "Корал Тревел", "Интурист", "Анекс тур" и "Санмар" — уведомили своих турагентов о приостановке сотрудничества с компанией "РоссТур". На своем сайте "РоссТур" позиционирует себя как одну "из самых известных и авторитетных компаний на туристическом рынке России, которая включает в себя более 700 офисов продаж в 220 городах России".

Туристы, забронировавшие и оплатившие туристский продукт "РоссТур", застрахованы в страховой компании АО "ЕРВ Туристическое страхование" на сумму 50 миллионов рублей.