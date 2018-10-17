Крым и Краснодарский край признали лучшими направлениями для автотуризма

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. По результатам опроса, Краснодарский край и Крым признаны самым интересными туристическими направления для автомобильного туризма в стране, сообщает Tvil.ru.

Сервис бронирования жилья выявил самые популярные направления автотуризма в России, проведя опрос в социальных сетях.

За Краснодарский край и Крым проголосовали по 35% опрошенных. В первую пятерку также вошли Карелия (13% голосов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11%) и Подмосковье (4%).

С самыми красивыми автомаршрутами России и мира можно познакомиться здесь и здесь.