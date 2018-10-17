СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным поднял темы возобновления турпотока из России и восстановления прямого авиасообщения между городами двух государств.

"Мы пообсуждаем вопросы возобновления турпотока из России в Египет и возобновление прямого авиасообщения между российскими городами и египетскими городами, помимо авиасообщения между столицами наших стран", — сказал ас-Сиси.