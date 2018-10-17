В Австрии могут устроить референдум о запрете курения в ресторанах

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Петиция Ассоциации врачей Австрии за запрет курения в ресторанах уже набрала 882 тысячи подписей (это около 10% населения Австрии). Референдум может состояться, если петиция наберет 900 тысяч подписей, сообщает "Евро Пульс".
Петицию запустили в феврале этого года, тогда организаторы предполагали, что набрав необходимые в таких случаях 100 тысяч подписей, они вынудят австрийский парламент снова рассмотреть этот вопрос. Сейчас же они предлагают вынести его на всенародный референдум из-за опасения, что Австрийская партия свободы, из-за которой запрет так и не ввели, снова склонит парламентариев на свою сторону.
Запрет курения в ресторанах планировали ввести с мая 2018 года, но в декабре 2017 года соответствующий законопроект не был принят парламентом. С тех пор активисты во главе с Ассоциацией врачей Австрии ищут способ все-таки запретить курения в общепите.
Австрия – одна из немногих европейских стран, где законодательно не запрещено курить в ресторанах и барах. Решение остается за владельцем заведения, причем если большие рестораны обязаны отделять курящий зал от некурящего, то в забегаловках площадью до 50 квадратных метров разделение зон невозможно, и владелец сам решает, разрешать ли курить в заведении.
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