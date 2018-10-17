В Чите обсудят развитие туризма в рамках совета "На Великом чайном пути"

КРАСНОЯРСК, 17 окт — РИА Новости. Представители России, Китая и Монголии проведут в Чите юбилейное заседание российско-китайско-монгольского координационного совета пяти регионов трех стран по развитию туризма "На Великом чайном пути", сообщает пресс-служба главы Забайкалья.

По ее данным, пятое заседание координационного совета состоится 17-18 октября в Чите в Забайкальской краевой филармонии. В нем примут участие представители Бурятии, Иркутской области, автономного района Внутренняя Монголия (КНР), Монголии и Забайкальского края.

"Семнадцатого октября участникам координационного совета представят туристический потенциал Забайкальского края. Свои презентации представят восемь муниципальных районов региона и туроператоры. В большом зале Забайкальской краевой филармонии состоится концерт (реконструкция), данный военнослужащими Советской Армии в честь прибытия руководителей Китая Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая 25 февраля 1950 года в город Читу", — говорится в сообщении.

Делегации посетят Забайкальский краевой краеведческий музей имени А.К. Кузнецова, где недавно открылась новая экспозиция "Три века с Китаем". Восемнадцатого октября гости посетят новую выставочную экспозицию в военно-историческом музее "Дом офицеров Забайкальского края" и минеральный источник "Молоковка".