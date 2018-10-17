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Уютная столица Хорватии. Загреб в октябре
(обновлено: 09:23 17.10.2018)
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Осень – отличная пора для посещения Хорватии: туристов намного меньше, а цены на 40%, а то и на 80% ниже, чем в высокий сезон. Неудивительно, что Хорватия – третий по популярности у туристов регион Европы. Больше отдыхающих приезжает только на Канары и в Каталонию.

Самые интересные достопримечательности Загреба, красивые виды столицы Хорватии – в фотоленте РИА Новости.

Старый город
Парад и праздничная церемония смены караула в Загребе
Здание хорватского национального театра в Загребе
Внутреннее убранство кафедрального собора в Загребе
Кафедральный собор на площади Каптол в Загребе
Улица старого города в Загребе
Памятник полководцу и государственному деятелю бану Йосипу Елачичу в Загребе
Здание музея искусств и ремесел в Загребе
Вид на город Загреб
Старинные часы на крепостной стене кафедрального собора в Загребе
Крепостные стены Кафедрального собора в Загребе
Фуникулер в Загребе
Площадь святого Марка в Загребе, на втором плане - церковь Святого Марка
Оформление витрины магазина в Загребе
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСтолица Хорватии стоит на берегах реки Сава у подножия горного массива Медведница. В древнем Верхнем городе расположены основные достопримечательности и музеи. Верхний город возник при слиянии двух средневековых поселков, расположенных на соседних холмах – Каптола и Градеца. Постоянно враждовавшие друг с другом, в начале XVII века они слились в один город — Загреб.Старый город
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Столица Хорватии стоит на берегах реки Сава у подножия горного массива Медведница. В древнем Верхнем городе расположены основные достопримечательности и музеи. Верхний город возник при слиянии двух средневековых поселков, расположенных на соседних холмах – Каптола и Градеца. Постоянно враждовавшие друг с другом, в начале XVII века они слились в один город — Загреб.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкС мая по октябрь по субботам и в дни государственных праздников между Банскими дворами и Церковью Святого Марка военнослужащие почетной роты проводят церемонию смены караула. В ней участвуют три офицера в исторической черно-белой униформе и 26 солдат в красной униформе.Парад и праздничная церемония смены караула в Загребе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
С мая по октябрь по субботам и в дни государственных праздников между Банскими дворами и Церковью Святого Марка военнослужащие почетной роты проводят церемонию смены караула. В ней участвуют три офицера в исторической черно-белой униформе и 26 солдат в красной униформе.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНациональный театр, построенный в стиле необарокко, - архитектурная жемчужина хорватской столицы и Мекка для поклонников театрального искусства. На его сцене выступали Ференц Лист, Сара Бернар, Вивьен Ли, Хосе Каррерас и другие звезды.Здание хорватского национального театра в Загребе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный театр, построенный в стиле необарокко, - архитектурная жемчужина хорватской столицы и Мекка для поклонников театрального искусства. На его сцене выступали Ференц Лист, Сара Бернар, Вивьен Ли, Хосе Каррерас и другие звезды.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПолное название этого католического собора — Собор Вознесения Девы Марии и святых Стефана и Владислава. Это не только главное религиозное сооружение местных католиков. В нем находятся важные для них реликвии, например, плита с высеченными датами крещения хорватов, захоронения почитаемых святых и значимых государственных деятелей.Внутреннее убранство кафедрального собора в Загребе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Полное название этого католического собора — Собор Вознесения Девы Марии и святых Стефана и Владислава. Это не только главное религиозное сооружение местных католиков. В нем находятся важные для них реликвии, например, плита с высеченными датами крещения хорватов, захоронения почитаемых святых и значимых государственных деятелей.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСтроительство собора началось в XIII веке. Его южная башня во время войн была наблюдательным пунктом. А еще этот собор изображен на банкноте номиналом в 1000 хорватских кун.Кафедральный собор на площади Каптол в Загребе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Строительство собора началось в XIII веке. Его южная башня во время войн была наблюдательным пунктом. А еще этот собор изображен на банкноте номиналом в 1000 хорватских кун.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУлица Млетачка находится к северу от площади Святого Марка. Там можно посетить мастерскую Мештровича – крупнейшего хорватского скульптора и архитектора XX века.Улица старого города в Загребе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Улица Млетачка находится к северу от площади Святого Марка. Там можно посетить мастерскую Мештровича – крупнейшего хорватского скульптора и архитектора XX века.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЙосип Елачич - австрийский полководец и хорватский государственный деятель, знаковая фигура хорватской истории. Он боролся за независимость Хорватии и упразднил в стране кметство – местный вариант крепостного права.Памятник полководцу и государственному деятелю бану Йосипу Елачичу в Загребе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Йосип Елачич - австрийский полководец и хорватский государственный деятель, знаковая фигура хорватской истории. Он боролся за независимость Хорватии и упразднил в стране кметство – местный вариант крепостного права.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМузей искусств и ремесел существует в Загребе с 1880 года, в нем представлено более 160 тысяч экспонатов. Здесь можно найти предметы, которым более шестнадцати веков.Здание музея искусств и ремесел в Загребе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Музей искусств и ремесел существует в Загребе с 1880 года, в нем представлено более 160 тысяч экспонатов. Здесь можно найти предметы, которым более шестнадцати веков.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЗагреб с пригородами имеет статус отдельной жупании (административно-территориальная единица) в составе Хорватии. Население - 800 тысяч человек.Вид на город Загреб
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Загреб с пригородами имеет статус отдельной жупании (административно-территориальная единица) в составе Хорватии. Население - 800 тысяч человек.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВокруг кафедрального костела сохранились старые оборонные стены и башни замка Каптол, относящиеся к 15 веку. На одной из них сохранились часы, которые и сейчас показывают правильное время.Старинные часы на крепостной стене кафедрального собора в Загребе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вокруг кафедрального костела сохранились старые оборонные стены и башни замка Каптол, относящиеся к 15 веку. На одной из них сохранились часы, которые и сейчас показывают правильное время.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВокруг собора возведены крепостные стены. Они были построены в середине XVI века для защиты от турок. За ними когда-то располагались пруды, в которых священники ловили рыбу.Крепостные стены Кафедрального собора в Загребе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вокруг собора возведены крепостные стены. Они были построены в середине XVI века для защиты от турок. За ними когда-то располагались пруды, в которых священники ловили рыбу.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПассажирский фуникулер в Загребе – один из самых коротких в мире, его длина - 66 метров. Он был построен в 1890 году и соединяет улицу Штросмайера Верхнего Города и улицу Илица Нижнего города.Фуникулер в Загребе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Пассажирский фуникулер в Загребе – один из самых коротких в мире, его длина - 66 метров. Он был построен в 1890 году и соединяет улицу Штросмайера Верхнего Города и улицу Илица Нижнего города.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНа площади в центральной части Верхнего города размещены госучреждения и церковь Святого Марка. Из-за многократной перестройки она имеет форму трехнефной базилики и сочетает романские, готические и барочные детали.Площадь святого Марка в Загребе, на втором плане - церковь Святого Марка
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
На площади в центральной части Верхнего города размещены госучреждения и церковь Святого Марка. Из-за многократной перестройки она имеет форму трехнефной базилики и сочетает романские, готические и барочные детали.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкОформление витрины магазина в Загребе.Оформление витрины магазина в Загребе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Оформление витрины магазина в Загребе.
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