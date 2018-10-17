Уютная столица Хорватии. Загреб в октябре

Осень – отличная пора для посещения Хорватии: туристов намного меньше, а цены на 40%, а то и на 80% ниже, чем в высокий сезон. Неудивительно, что Хорватия – третий по популярности у туристов регион Европы. Больше отдыхающих приезжает только на Канары и в Каталонию.

Самые интересные достопримечательности Загреба, красивые виды столицы Хорватии – в фотоленте РИА Новости.