Ас-Сиси пригласил россиян отдыхать на курортах Египта

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время прогулки с российским лидером Владимиром Путиным по набережной Сочи пригласил россиян отдыхать на курортах Египта.

Главы России и Египта вечером встретились в Сочи, прогулялись по набережной, где пообщались с отдыхающими.

Владимир Путин поздоровался с прогуливающимися россиянами и спросил, отдыхали ли они в Египте. Один из них ответил утвердительно и сказал, что ему очень понравилось — Красное море чистое и красивое.

Путин представил им президента Египта, а тот пригласил россиян на курорты страны. "Мы вас ждем", — сказал он.

Отдыхающие россияне в ответ пригласили в Сочи жителей Египта.