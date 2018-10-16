В Монако пройдут ужины от российских шеф-поваров

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. С 18 по 20 октября в Монако пройдет фестиваль "Гастрономические сезоны", в котором примут участие шеф-повара из России, сообщает Euromag.

В программе фестиваля — авторские меню шеф-поваров из России, Испании, Монако и Франции, поп-ап обеды и ужины в шесть рук, мастер-классы и дегустации – и все это на берегу моря в историческом порту Эркюль.

Этот фестиваль — продолжение традиции гастрономических баталий, которая существовала в России и Франции в конце XIX века.

"Гастрономические сезоны" возобновили эту традицию в 2010 году — он стал перекрестным годом культуры России и Франции.

На площадке будут представлены экологически чистые чаи и рыба из Сибири, пряности с Кавказа, продукты Центральной России и Краснодарского края.