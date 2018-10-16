Таиланд надеется принять 1,7 миллиона российских туристов в 2018 году

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. За восемь месяцев текущего года Таиланд посетили 950,8 тысяч туристов из России, сообщает АТОР.

До конца года в этой стране отдохнет еще столько же россиян, прогнозирует министерство туризма и спорта Таиланда.

Россия сохраняет за собой позицию крупнейшего за пределами Азии поставщика туристов в Таиланд. По данным министерства, с января по август текущего года турпоток из России вырос на 14,65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда страну посетили 829,3 тысячи россиян.

Рекордное количество российских туристов побывало в Таиланде в 2013 и 2012 годах, когда страну посетили 1,74 миллиона и 1,61 миллиона россиян соответственно.