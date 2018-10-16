Туристы из Южной Кореи все чаще выбирают путешествие в Приморье

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Согласно краевой статистике, по итогам трех кварталов 2018 года иностранный турпоток в Приморье вырос на 25%, при этом рекордный прирост турпотока продемонстрировала Южная Корея, сообщает АТОР.

Приморский край за девять месяцев 2018 года посетили свыше 620 тысяч иностранных граждан, из них около 530 тысяч – с целью туризма. По данным краевой статистики, абсолютное большинство – 88% прибывших в Приморье иностранных гостей – это граждане близлежащих стран Восточной Азии — Китая, Южной Кореи и Японии.

Быстрее всего в Приморье растет число туристов из Южной Кореи – за девять месяцев текущего года турпоток увеличился на 136%. Рост турпотока из Японии составил 13,5%.

До 90% всех иностранных прибытий в край приходится на региональную столицу – Владивосток, говорят представители местного турбизнеса.

Электронные визы чаще всего получают японцы. С начала действия упрощенного визового режима японские граждане оформили 22% всех электронных виз в Приморье.