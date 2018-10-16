Первый чартер с российскими туристами прибыл в курорт Салала в Омане

ДУБАЙ, 16 окт — РИА Новости. Аэропорт города-курорта Салала на юге Омана принял первый чартерный рейс авиакомпании Nordwind с российскими туристами, сообщает во вторник оманское издание Times of Oman.

Пассажиры российского чартера получили в Салале торжественный прием в присутствии оманских официальных лиц и представителей СМИ, сообщает издание.

В текущем сезоне власти провинции Дофар, в которой находится второй крупнейший город Омана — Салала, рассчитывают принять 5400 туристов из России.

Ранен авиакомпания Nordwind получила у Росавиации разрешение на полеты в Салалу в количестве до двух рейсов в неделю.

Начиная с марта текущего года, россияне могут получить туристическую оманскую визу по прилету в страну или заблаговременно в режиме онлайн. С 28 октября ежедневные рейсы между Москвой и Оманом запускает авиакомпания Oman Air.