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Названы регионы России с самыми "вкусными" гастрофестивалями
10:2616.10.2018
(обновлено:10:52 16.10.2018)
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Фестиваль О, да! Еда! в Абрау-Дюрсо
© Фото : Аврора

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Аналитики определили самые популярные гастрономические фестивали 2018 года, сообщает ТурСтат.

Аналитическое агентство представило рейтинг российских регионов для гастрономического туризма, где прошли самые популярные гастрономические фестивали и праздники 2018 года.

В первую пятерку вошли Московская область, Республика Татарстан, Приморский край, Краснодарский край и Владимирская область.

Коктейль в ресторане Доктор Живаго
© Фото : предоставлено пресс-службой ресторана "Доктор Живаго"
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В Подмосковье самыми популярными гастрофестивалями стали праздники "Русский холодец" и "ЯйцеФест" в Павловском Посаде, праздники "Луховицкий огурец" и "Царская уха" в Луховицах, фестивали "День варенья" в Мураново и "Вар-варенье" в Ликино-Дулево, фестиваль "Антоновские яблоки" в Коломне.

В Татарстане туристы с удовольствием посещали фестиваль еды "Вкусная Казань" в Казани, фестиваль "Свияжская уха" в Свияжске, яичный фестиваль "Скорлупино" в Пестрецах.

Мороженое на фоне Пьяцца Навона в Риме
© Depositphotos / natamc
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В Приморье первое место занял фестиваль краба "Держи краба!". Также гости стремились на фестиваль таежной еды "ТайгаФест", фестиваль гребешка "На Гребне!", фестиваль зимней рыбы "Мы — за навагу!".
На Кубани в лидерах гастрономический фестиваль в Абрау-Дюрсо, фестиваль "Вино и музыка в Винной деревне" в Анапе и фестиваль Кубанского кваса в станице Староминская, а также Фестиваль вина и сыра в Сочи.

Сбор урожая овощей в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Во Владимирской области самые популярные гастрофестивали — это праздник "День Огурца" и "МедовухаФест" в Суздале, праздник "Горохов день" в Гороховце, "Праздник муромского калача" в Муроме, "Фестиваль меда" в селе Леднево Юрьев-Польского района.

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