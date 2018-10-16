В Новой Зеландии пьяный голубь стал птицей года

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Кампания по выбору птицы года в Новой Зеландии призвана обратить внимание на опасности, с которыми сталкиваются пернатые. В 2018 году птицей года был выбран кереру — новозеландский голубь, известный своим "неловким и комичным поведением", сообщает NDTV.

Кереру предпочитают питаться сладкими фруктами, которые со временем ферментируются и насыщаются алкоголем. Поедая такие плоды, птица хмелеет.

Нетрезвые кереру часто ведут себя неадекватно. "Новозеландские голуби имеют репутацию неловких увальней, — говорит организатор голосования Меган Хабшер. — Есть много видеозаписей, где они, например, спотыкаются или падают с деревьев".

А еще кереру — один из немногих видов новозеландских птиц, который не находятся под угрозой исчезновения.