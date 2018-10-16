Туризм
НовостиПроблемыМаршрутыЗвездыЕдаАнонсыВпечатленияФото
Туризм
Не ешь, не пей и не смотри! Что запрещено делать туристам в разных странах
08:0016.10.2018
(обновлено:08:59 16.10.2018)
013797
Виды Венеции
© РИА Новости / Илона Головина

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Нельзя есть, кататься на велосипеде, фотографировать и смотреть по сторонам в "кварталах красных фонарей" — в самых популярных у туристов городах мира много разных ограничений. Стоит быть осторожнее и с водными процедурами: купание в фонтане или канале — минус 400-500 евро из личного бюджета. О новых запретах и табу, о которых лучше знать заранее, — в материале РИА Новости.

Санитарный день в "квартале красных фонарей"

© AP Photo / Peter Dejong"Квартал красных фонарей" в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
"Квартал красных фонарей" в Амстердаме

Рекордсменами по "борьбе с туристами" в этом году можно назвать Италию и Нидерланды.

Квартал Красных фонарей в Амстердаме
© AFP 2018 / Peter Dejong
В Амстердаме ужесточили правила посещения "квартала красных фонарей"

К примеру, серьезно ужесточились правила посещения "квартала красных фонарей" в Амстердаме. Гостям города запретили фотографировать работниц интимного бизнеса, шуметь и употреблять алкоголь. Гиды должны следить, чтобы туристы стояли спиной к представительницам индустрии развлечений. Нарушителям грозит штраф в 190 евро для гида и 950 евро — для туркомпании. Три таких проступка — и гид лишится лицензии.

Летом власти Амстердама и вовсе решили устраивать в "районе красных фонарей" санитарные дни: улицы закрыты для туристов, чтобы "позволить уборщикам свободно перемещаться и спокойно убирать все отходы, нечистоты и мусор".

Без еды, алкоголя и лодок

© REUTERS / Manuel Silvestri Туристы в Венеции во время сезонного паводка
© REUTERS / Manuel Silvestri
Туристы в Венеции во время сезонного паводка

В Италии сразу несколько городов объявили об ужесточении правил поведения на улицах. Так, во Флоренции недавно вступило в силу распоряжение муниципальных властей, запрещающее перекусывать вне стен заведений общепита в центре города.

Венецианский карнавал 2016
© AP Photo / Luca Bruno
Сел на землю - заплати 500 евро. Мэр Венеции обещает туристам новые штрафы

Это распространяется на излюбленные туристами Виа де Нери, Пьяццале-дельи-Уффици, Пьяцца дель Грано и Виа делла Нинна: с 12 до 15 и с 18 до 22 часов там нельзя принимать пищу, сидя на тротуарах, порогах магазинов и жилых домов. Нарушителям грозит штраф в 500 евро.

В Риме существенно ужесточили наказание за купание в фонтанах. Только в этом году охладиться в Треви пытались гости из США, Канады и России. Все они заплатили штраф в 450 евро.

В Венеции действует много запретов в рамках так называемых "двенадцати золотых правил поведения гостей", которые вступили в силу в прошлом году.

В частности, запрещено кормить голубей, ездить в центре города на велосипеде. А мэр города Луиджи Бругнаро считает, что необходимо наказывать штрафом от 50 до 500 евро тех, кто захочет просто посидеть и полежать на земле.

Виды Венеции
© РИА Новости / Илона Головина
В Венеции планируют ввести ночной "сухой закон" для туристов

Кроме того, власти Венеции собираются запретить туристам передвижение на лодках, каяках и байдарках по Большому каналу. В планах — ограничение на алкоголь в сумках в вечернее и ночное время.

Еще под запрет может попасть музыка на гондолах и другом морском транспорте, поскольку это "источник повышенного шума", мешающий работе и отдыху горожан.

Похожий запрет планируют ввести и на испанском острове Майорка. Кроме того, на Балеарах существенно изменят систему "все включено" — больше никакого неограниченного алкоголя.

Не курите и убирайте за собой

© Fotolia / bizoo_nЗнак "Курение запрещено"
© Fotolia / bizoo_n
Знак "Курение запрещено"

Во многих странах, в том числе и в России, достаточно жесткие ограничения для курильщиков. В Турции лишь планируют подобные меры в отелях. В Таиланде запрет на курение на двадцати пляжах вступил в силу 1 ноября прошлого года. Свободными от табака зонами стали Пхукет, Хуа-Хин, Ча-Ам, Паттайя, острова Самуи и Самет. Штраф — до 100 тысяч бат (более трех тысяч долларов).

Еще строже карается ввоз в Таиланд кальянов и электронных сигарет. С 2014 года нарушителям грозит до десяти лет тюрьмы.

Орех Коко-де-мер
© Depositphotos / StanislavUvarov
Пять килограммов санкций. Что можно привезти из отпуска и не нарушить закон

О том, что из Таиланда нельзя вывозить кораллы, знают многие, но это еще не все. "В феврале этого года полиция Таиланда задержала двух россиянок из Новосибирска за незаконное хранение кораллов, — рассказывал РИА Новости директор по отдыху OneTwoTrip Алексей Кирьянов. — Пакет с ракушками и кораллами они купили на пляже у местного жителя. В результате их арестовали и приговорили к штрафам — 20 тысяч бат (80 тысяч рублей) каждой".

В Греции, да и во многих других странах с богатым культурным наследием запрещено брать и вывозить предметы, найденные на берегу или дне моря.

В Сингапуре вне закона жевательная резинка, штраф — порядка тысячи долларов. Штрафы предусмотрены также для тех, кто не спускает за собой воду в туалете (кабинки оборудованы специальными датчиками) и мусорит.

Серьезно борются за чистоту и в Южной Корее. "Страна поразила меня отсутствием урн и мусорных баков при идеальной чистоте городов, трасс и природы, — вспоминает Григорий Луговой, недавно совершивший путешествие вокруг света. — В Южной Корее принято носить с собой пакетики и складывать весь свой мусор в них".

Побои за фото

© Fotolia / Tomasz Zajda Фотоаппарат
© Fotolia / Tomasz Zajda
Фотоаппарат

Фотографировать, находясь за границей, следует очень аккуратно.

Туристы фотографируют в Александровском саду в Москве. 26 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Не снимайте флаги! Что запрещено фотографировать в России и за рубежом

"В Мексике мы жили недалеко от деревни Сан-Хуан-Чамула — это община индейцев цоциль, потомков майя. Там соблюдают традиции майя, ходят в национальной одежде, а в главном католическом храме деревни — Темпло де Сан-Хуан — индейцы-католики совершают жертвоприношения курами, убивая их перед иконами католических святых, — рассказывает Григорий Луговой. — В деревне нельзя фотографировать. Это негласное табу, туристов, которые пытались его нарушить, случалось, били".

В большинстве стран, где исповедуют ислам, запрещено фотографировать людей, а в Новой Зеландии — птицу киви.

Знание закона освободит от ответственности

© Depositphotos / photographee.euДевушка на допросе в полицейском участке
© Depositphotos / photographee.eu
Девушка на допросе в полицейском участке

"В стране с другим климатом, иными нормами поведения в общественных местах, требованиями к внешнему виду, непривычной едой, — предупреждает консульский департамент МИД России, — следует заранее ознакомиться с особенностями, характерными для государства, которое планируете посетить".

Ограбление
© Depositphotos / VitalikRadko
За границей нам помогут? Что делать, если на отдыхе ограбили или арестовали

Необходимо изучить и новые законы — они постоянно меняются. "Не исключено, что с введением ограничений туристы будут чаще обращать внимание на те страны, где подобные меры не приняты, — предполагает Наталья Радченкова, директор по маркетингу Ostrovok.ru. — Тем не менее запреты в том или ином городе серьезного влияния на турпоток не окажут — Венеция или Амстердам не станут менее привлекательными для туристов".

Подписка
Наши страницы в соцсетях
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена