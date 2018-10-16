Не ешь, не пей и не смотри! Что запрещено делать туристам в разных странах

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Нельзя есть, кататься на велосипеде, фотографировать и смотреть по сторонам в "кварталах красных фонарей" — в самых популярных у туристов городах мира много разных ограничений. Стоит быть осторожнее и с водными процедурами: купание в фонтане или канале — минус 400-500 евро из личного бюджета. О новых запретах и табу, о которых лучше знать заранее, — в материале РИА Новости.

Санитарный день в "квартале красных фонарей"

© AP Photo / Peter Dejong "Квартал красных фонарей" в Амстердаме © AP Photo / Peter Dejong "Квартал красных фонарей" в Амстердаме

Рекордсменами по "борьбе с туристами" в этом году можно назвать Италию и Нидерланды.

К примеру, серьезно ужесточились правила посещения "квартала красных фонарей" в Амстердаме. Гостям города запретили фотографировать работниц интимного бизнеса, шуметь и употреблять алкоголь. Гиды должны следить, чтобы туристы стояли спиной к представительницам индустрии развлечений. Нарушителям грозит штраф в 190 евро для гида и 950 евро — для туркомпании. Три таких проступка — и гид лишится лицензии.

Летом власти Амстердама и вовсе решили устраивать в "районе красных фонарей" санитарные дни: улицы закрыты для туристов, чтобы "позволить уборщикам свободно перемещаться и спокойно убирать все отходы, нечистоты и мусор".

Без еды, алкоголя и лодок

© REUTERS / Manuel Silvestri Туристы в Венеции во время сезонного паводка © REUTERS / Manuel Silvestri Туристы в Венеции во время сезонного паводка

В Италии сразу несколько городов объявили об ужесточении правил поведения на улицах. Так, во Флоренции недавно вступило в силу распоряжение муниципальных властей, запрещающее перекусывать вне стен заведений общепита в центре города.

Это распространяется на излюбленные туристами Виа де Нери, Пьяццале-дельи-Уффици, Пьяцца дель Грано и Виа делла Нинна: с 12 до 15 и с 18 до 22 часов там нельзя принимать пищу, сидя на тротуарах, порогах магазинов и жилых домов. Нарушителям грозит штраф в 500 евро.

В Риме существенно ужесточили наказание за купание в фонтанах. Только в этом году охладиться в Треви пытались гости из США, Канады и России. Все они заплатили штраф в 450 евро.

В Венеции действует много запретов в рамках так называемых "двенадцати золотых правил поведения гостей", которые вступили в силу в прошлом году.

В частности, запрещено кормить голубей, ездить в центре города на велосипеде. А мэр города Луиджи Бругнаро считает, что необходимо наказывать штрафом от 50 до 500 евро тех, кто захочет просто посидеть и полежать на земле.

Кроме того, власти Венеции собираются запретить туристам передвижение на лодках, каяках и байдарках по Большому каналу. В планах — ограничение на алкоголь в сумках в вечернее и ночное время.

Еще под запрет может попасть музыка на гондолах и другом морском транспорте, поскольку это "источник повышенного шума", мешающий работе и отдыху горожан.

Похожий запрет планируют ввести и на испанском острове Майорка. Кроме того, на Балеарах существенно изменят систему "все включено" — больше никакого неограниченного алкоголя.

Не курите и убирайте за собой

Во многих странах, в том числе и в России, достаточно жесткие ограничения для курильщиков. В Турции лишь планируют подобные меры в отелях. В Таиланде запрет на курение на двадцати пляжах вступил в силу 1 ноября прошлого года. Свободными от табака зонами стали Пхукет, Хуа-Хин, Ча-Ам, Паттайя, острова Самуи и Самет. Штраф — до 100 тысяч бат (более трех тысяч долларов).

Еще строже карается ввоз в Таиланд кальянов и электронных сигарет. С 2014 года нарушителям грозит до десяти лет тюрьмы.

О том, что из Таиланда нельзя вывозить кораллы, знают многие, но это еще не все. "В феврале этого года полиция Таиланда задержала двух россиянок из Новосибирска за незаконное хранение кораллов, — рассказывал РИА Новости директор по отдыху OneTwoTrip Алексей Кирьянов. — Пакет с ракушками и кораллами они купили на пляже у местного жителя. В результате их арестовали и приговорили к штрафам — 20 тысяч бат (80 тысяч рублей) каждой".

В Греции, да и во многих других странах с богатым культурным наследием запрещено брать и вывозить предметы, найденные на берегу или дне моря.

В Сингапуре вне закона жевательная резинка, штраф — порядка тысячи долларов. Штрафы предусмотрены также для тех, кто не спускает за собой воду в туалете (кабинки оборудованы специальными датчиками) и мусорит.

Серьезно борются за чистоту и в Южной Корее. "Страна поразила меня отсутствием урн и мусорных баков при идеальной чистоте городов, трасс и природы, — вспоминает Григорий Луговой, недавно совершивший путешествие вокруг света. — В Южной Корее принято носить с собой пакетики и складывать весь свой мусор в них".

Побои за фото

Фотографировать, находясь за границей, следует очень аккуратно.

"В Мексике мы жили недалеко от деревни Сан-Хуан-Чамула — это община индейцев цоциль, потомков майя. Там соблюдают традиции майя, ходят в национальной одежде, а в главном католическом храме деревни — Темпло де Сан-Хуан — индейцы-католики совершают жертвоприношения курами, убивая их перед иконами католических святых, — рассказывает Григорий Луговой. — В деревне нельзя фотографировать. Это негласное табу, туристов, которые пытались его нарушить, случалось, били".

В большинстве стран, где исповедуют ислам, запрещено фотографировать людей, а в Новой Зеландии — птицу киви.

Знание закона освободит от ответственности

"В стране с другим климатом, иными нормами поведения в общественных местах, требованиями к внешнему виду, непривычной едой, — предупреждает консульский департамент МИД России, — следует заранее ознакомиться с особенностями, характерными для государства, которое планируете посетить".

Необходимо изучить и новые законы — они постоянно меняются. "Не исключено, что с введением ограничений туристы будут чаще обращать внимание на те страны, где подобные меры не приняты, — предполагает Наталья Радченкова, директор по маркетингу Ostrovok.ru. — Тем не менее запреты в том или ином городе серьезного влияния на турпоток не окажут — Венеция или Амстердам не станут менее привлекательными для туристов".