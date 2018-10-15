В ОАЭ пакистанского рабочего посадили в тюрьму за шлепок туристке

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Пакистанский рабочий проведет три месяца в тюрьме Дубая за шлепок французской туристке, сообщает Gulf News.

В августе около полуночи две французские туристки в Дубае искали свой отель, остановились у строительной площадки, чтобы узнать дорогу. Мужчина в форме, которого они приняли за охранника, показал дорогу к отелю и прошел вслед за ними в гостиницу, после чего шлепнул 22-летнюю туристку и пощупал ее, пишет издание.

Путешественница обратилась в полицию. На допросе пакистанец сознался, что его "пленила красота женщины", а во время судебного заседания сказал, что коснулся ее случайно.

Три месяца пакистанский рабочий проведет в тюрьме, после чего будет депортирован из ОАЭ. Впрочем, у него есть возможность в течение 15 дней подать апелляцию и оспорить решение суда.