"Росстур" временно прекратил туроператорскую деятельность

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Компания "РоссТур" не своем сайте объявила о временном прекращении туроператорской деятельности с 15 октября 2018 года.
"Уважаемые Партнеры! Настоящим уведомляем Вас о временном прекращении туроператорской деятельности ООО "РоссТур" с 15 октября 2018 года", — говорится в сообщении и уточняется, что подробная информация к ознакомлению доступна в личном кабинете.
Ранее пять крупных туроператоров: "Пегас Туристик", "Корал Тревел", "Интурист", "Анекс тур" и "Санмар" — уведомили своих турагентов о приостановке сотрудничества с компанией "РоссТур". На своем сайте "РоссТур" позиционирует себя как одну "из самых известных и авторитетных компаний на туристическом рынке России, которая включает в себя более 700 офисов продаж в 220 городах России".
Туристы, забронировавшие и оплатившие туристский продукт "РоссТур", застрахованы в страховой компании АО "ЕРВ Туристическое страхование" на сумму 50 миллионов рублей.
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