На Кубани спасатели ищут туриста, не вернувшегося накануне из похода

КРАСНОДАР, 15 окт — РИА Новости. Спасатели ищут туриста, не вернувшегося в воскресенье с маршрута в районе горы Цахвоа в Мостовском районе Краснодарского края, сообщает ГКУ "Кубань-Спас".

По данным спасателей, путешественник, зарегистрировавший свой маршрут у псебайских спасателей "Кубань-Спас", должен был вернуться из похода в воскресенье, но мужчина на связь так и не вышел.

"По данным волонтера, который его видел, пропавший турист изменил заявленный маршрут и отправился в сторону горы Цахвоа Мостовского района. Именно туда сейчас направились спасатели краснополянского отряда "Кубань-Спас", — говорится в сообщении.

"Кубань-Спас" уточняет, что поиск туриста ведется в районе Кавказского заповедника.