Эксперты считают, что штрафы за овербукинг не помогут пассажирам

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает штрафовать авиакомпании за овербукинг на сумму до 100 тысяч рублей за одно нарушение. В то же время отраслевые эксперты настаивают на необходимости распространить европейские нормы и легализовать овербукинг в России, сообщает АТОР.
Ранее законопроект поддержала Генпрокуратура, 12 октября в ОНФ сообщили о поддержке со стороны Госдумы.
"Экспертно-консультативный совет думской фракции "Единая Россия" по взаимодействию с бизнес-сообществом и совершенствованию законодательства в сфере предпринимательства и цифровой экономики на своем заседании одобрил законопроект ОНФ о введении административной ответственности авиакомпаний за овербукинг – продажу билетов в большем количестве, чем имеется мест в самолете. Также положительное заключение на законопроект в совет представили правовое управление Госдумы и Комитет по транспорту и строительству, тем самым поддержав принятие документа", – говорится в сообщении на сайте ОНФ.
Между тем эксперты не разделяют эту точку зрения. Главный редактор информационного сервера российской авиации Роман Гусаров отмечает, что чаще всего овербукинг происходит не по злому умыслу авиакомпании.
"Нередко овербукинг происходит в ситуации, когда по технической причине необходимо заменить воздушное судно. В подменном самолете может оказаться на один ряд кресел меньше, а это минус 6 пассажиров. Если авиакомпании будут грозить штрафы, то она встанет перед выбором – обеспечивать безопасность пассажиров или оплатить штраф", – сказал он, комментируя проект.
Вторая ситуация – низкая загрузка борта и последующая его замена на менее вместительный для сохранения рентабельности авиапредприятия. "В этом случае перевозчику либо придется выполнить рентабельный рейс и оплатить штраф, либо выполнять убыточный рейс", – говорит эксперт.
Эксперты напоминают, что вопрос овербукинга давно урегулирован и легализован за рубежом. Так, согласно действующим европейским нормам, авиакомпания в случае овербукинга должна выплатить компенсацию пассажиру (добровольцу), который согласился лететь на другом рейсе. "В зависимости от дальности рейса пассажир получает 250–600 евро. Европейцы уже научились извлекать выгоду из овербукинга", – говорит Роман Гусаров.
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