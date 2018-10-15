Половине туристов не хватает знаний английского для общения за границей

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Большая часть туристов (52%), принявших участие в опросе, признались, что их знаний недостаточно даже для элементарного общения, и они постоянно сталкиваются со сложностями в изложении своих мыслей и понимании собеседников, сообщает OneTwoTrip.

Только 18% считают свой уровень знаний достаточным для свободного общения во время поездок за рубеж. 30% опрошенных сказали, что их уровня хватает для решения бытовых вопросов.

Респонденты не только ответили на вопросы о том, хватает ли им знаний английского, но и оценили свой уровень владения языком. Так, 27% опрошенных считают, что они знают язык на уровне Beginner (начинающий). 30% называют свои знания элементарными (на уровне Elementary). Уровень Advanced (продвинутый) имеют 10%, а свободно (на уровне носителя) владеют языком только 2% респондентов.

Большинство опрошенных последний раз изучали английский в университете (40% ответов).