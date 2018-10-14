Американец с трудом убежал от курицы и насмешил пользователей соцсети

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Боаз Марбах из штата Индиана, выйдя на пробежку, с трудом спасся от пытавшейся его догнать курицы, и поделился этой историей в социальной сети.

Во время пробежки Боаз привлек внимание пасущейся рядом курицы, которая погналась за ним с невероятной скоростью.

We have a chicken at work and it loves attacking me when I let it out pic.twitter.com/IbhS0M1loY — Boaz or Bozy (@BroazM) 8 октября 2018 г.

Погоня была зафиксирована камерой видеонаблюдения, запись с которой мужчина опубликовал в своем аккаунте в социальной сети.

Боаз также поделился с пользователями: "У нас на работе есть курицы, которые частенько нападают на людей. Они очень быстрые. Клянусь, они быстрее, чем кажется".