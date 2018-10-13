В Испании выбрали лучший "русский салат"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В испанском Сан-Себастьяне во время кулинарной выставки San Sebastian Gastronomika прошел первый конкурс на лучший "русский салат", сообщает портал Noticia.

Победителем стал шеф-повар бара в Барселоне Карлес Абельян. Рецепт каталонца включал картофель, морковь, тунца, оливки и майонез. По его словам, секрет блюда заключается в принципе "меньше – больше".

В Испании "русский салат", который является родственником "оливье", готовят по самым разным рецептам: с зеленым горошком, спаржей, рыбой. Участники конкурса порой добавляли в блюдо неожиданные ингредиенты: морского ежа, хамон, темный майонез или сырую рыбу бонито.