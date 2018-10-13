Составлен список самых опасных медуз

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Воды теплых морей, куда совсем скоро отправится множество туристов со всего света, могут грозить серьезными неприятностями – встречами с хищными рыбами, сильными течениями, "укусами" медуз. Какие виды медуз считаются самыми опасными и где их можно увидеть, выяснили РИА Новости.
Морская оса (Chironex fleckeri)
Эта медуза считается самой ядовитой: выпускаемый ее щупальцами яд может убить взрослого человека за несколько минут. Почти прозрачный купол этого животного достигает размеров баскетбольного мяча, щупальца достигают в длину трех метров. Морская оса отличается от сородичей тем, что обладает "глазами" — способными воспринимать свет и изображение, хотя их роль в ее поведении не доказана, так как у медуз нет центральной нервной системы.
Где обитает: в прибрежных водах северной Австралии и соседних тропических районах индо-западной части Тихого океана, а также в Юго-Восточной Азии.
Встречи еще с девяти медузами могут оказаться не менее опасными. О них читайте в материале РИА Новостей, который выйдет в ближайшее время.
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