В Австралии пожарные разделись и снялись для календаря с милыми животными

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Австралийские пожарные обнажились и снялись для календаря на 2019 год. Они позируют вместе с премилыми животными – щенками, котятами, коалами, пони, цыплятами, поросятами.

Календарь уже более двух десятков лет выпускает австралийская организация Firefighters Calendar. Деньги от его продажи поступают на благотворительность.

С 1993 года таким образом удалось собрать 2,8 миллионов долларов.

В этом году темой календаря стали животные.

Все вырученные деньги за продажу календаря на 2019 год будут переданы Австралийскому зоопарку дикой природы.

Посмотрите календарь и начинайте готовиться к путешествию в Австралию — она вас еще удивит!