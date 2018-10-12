МИД предупредил россиян о перебоях в работе транспорта в Индии и Италии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников о возможных перебоях в работе аэропортов и железнодорожных вокзалов в Индии, Италии и Великобритании.

"Индия – 15-27 ноября – в связи с ремонтными работами будет сокращена пропускная способность Международного аэропорта Дели (DEL); изменения в расписании авиарейсов", — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Кроме этого, в Италии серия забастовок работников различных видов транспорта продлится до 26 октября, а 12-13 октября – в связи со сложным метеоусловиями объявлено штормовое предупреждение. На островах Сицилия и Сардиния, а также в регионах Калабрия, Лацио и Тоскана ожидаются обильные осадки — возможны ограничения транспортного сообщения.

Также, по данным внешнеполитического ведомства, 20 октября в Великобритании пройдут 24-часовые забастовки персонала железнодорожной компании Northern Rail, которые приведут к изменениям в расписании движения поездов и повышенной нагрузке на альтернативные виды общественного транспорта.