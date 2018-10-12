Москва представит свои туристические возможности на выставке в Сингапуре

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Комитет по туризму города Москвы примет участие в международной туристической выставке ITB Asia 2018 в Сингапуре 18 октября 2018 года, в рамках которой расскажет о туристическом потенциале Москвы и ее новых возможностях для иностранных туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Москвы.

"На пресс-конференции в рамках ITB Asia 2018 представитель комитета по туризму города Москвы расскажет о новых возможностях для иностранных туристов, о создании современной туристической инфраструктуры, мерах по обеспечению безопасности и динамике туристического потока, а также поделится итогами проведения чемпионата мира по футболу 2018, динамикой и направлением туристических потоков Москвы", — пояснили в правительстве столицы.

Было отмечено, что сегодня Москва является крупнейшим деловым и туристическим центром. Столица занимает первое место среди активно развивающихся мегаполисов мира и уверенно входит в десятку авторитетных мировых рейтингов популярных городов мира. Гостеприимный город активно набирает популярность как комфортное место для делового и событийного туризма.

"Отдельная тема будет посвящена чемпионату мира по футболу 2018, во время проведения которого Москву посетили 4,5 миллиона туристов. На конференции расскажут, как менялся город к чемпионату мира по футболу", — уточнили в пресс-службе.