МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Аналитики нашли несколько десятков регулярных рейсов, которые позволяют пассажирам не просто сэкономить время за счет разницы часовых поясов, а прилететь в пункт назначения раньше, чем самолет поднялся в воздух из аэропорта вылета, сообщает OneTwoTrip.

В исследовании принималось в расчет местное время.

Абсолютным рекордсменом стал рейс авиакомпании "Якутия" из Петропавловска-Камчатского в Анкоридж (США). Его пассажиры находятся в воздухе 4 часа 10 минут, при этом "возвращаются назад" более чем на 15 часов. Это связано с тем, что самолет пролетает так называемую линию перемены дат, проходящую через Тихий океан.

Второе место рейтинга уникальных перелетов заняли рейсы "ЮВТ Аэро" из Перми в Казань. Самолет летит всего один час, а разница во времени составляет два. Третье место досталось рейсам "Уральских авиалиний” из Владивостока в Харбин (Китай). С ним ситуация похожая. Разница во времени между городами — два часа, а самолет летит 1 час и 5 минут, возвращая пассажиров в прошлое на 55 минут.

Рейс Полярный – Москва позволяет вернуться назад на 50 минут. Также, как и рейс из Владивостока в Чанчун (Китай). По 40-45 минут "дополнительного" времени дают рейсы Екатеринбург – Нижнекамск, Новосибирск – Нижневартовск, Уфа – Казань, Владивосток – Муданьцзян (Китай). Получить лишние полчаса позволяет рейс Новосибирск – Сургут.

"Воздушный транспорт сегодня позволяет не просто быстро и комфортно добраться до любой точки мира, но и иногда перемещаться во времени, — комментирует руководитель авианаправления сервиса Леонид Рябоштан. — Пассажиры рейсов, летящих с востока на запад за счет разницы часовых поясов всегда сталкиваются с этой особенностью, ей никого не удивишь. А вот рейсы, прилетающие раньше времени вылета, гораздо интереснее, поскольку их в десятки раз меньше".