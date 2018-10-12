МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Флорентийский музей Галерея Уффици планирует организовать новую систему продажи билетов, которая сократит время ожидания в очереди на вход с нескольких часов до минут, сообщает The Telegraph.

Для гостей Флоренции есть одно очень неприятное испытание: чтобы войти в Галерею Уффици — хранилище лучшей в мире коллекции итальянского искусства эпохи Возрождения — посетителям несколько часов приходится стоять в очереди на изнуряющей жаре или под проливным дождем.

В ближайшее время музей планирует запустить новую систему продажи билетов, которая сократит время ожидания до нескольких минут.

Сейчас сотрудники галереи проверяют сложный алгоритм, учитывающий погоду, время суток, сезонность, количество туристических групп, чтобы рассчитать точное время посещения.

Туристы, которые придут в Уффици, смогут приобрести билет в одном из семи автоматов с указанием точного времени посещение. За время до начала осмотра экспонатов люди смогут погулять, выпить кофе или посетить другие достопримечательности Флоренции, а не стоять в бесконечной очереди.

Система уже была протестирована, и выяснилось, что она значительно сокращает время ожидания.

"Результат оказался потрясающим, — сказал Эйке Шмидт, директор Уффици. — Это значит, что когда туристы войдут в музей, они больше не будут усталыми и сердитыми. В высокий сезон люди стоят в очереди до четырех часов, но не менее двух. Насколько мне известно, мы — первый в мире музей, который будет использовать такой алгоритм".

Он был разработан специалистами по информатике итальянского университета Аквилы. Программа может учитывать, например, тот факт, что туристические группы из более чем 15 человек осматривают шедевры медленнее, чем те, в которых людей меньше. Погода также является важным фактором. "Люди остаются в музее на 45 минут дольше, если на улице идет дождь или там очень жарко", — сказал Шмидт.

Планируется, что новая система полностью заработает к 2019 году. В дальнейшем она может быть использована в других музей Италии – от Колизея до Ватикана.