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Йошкин кот, это же Амстердам! Чем Йошкар-Ола поражает туристов
08:0012.10.2018
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Набережная Брюгге в Йошкар-Оле
© Depositphotos / Chikitos

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Небольшой город — столица Республики Марий Эл — в последнее десятилетие удивляет гостей. По обе стороны реки Малая Кокшага — набережные Амстердам и Брюгге, а соединяет их мост, выходящий из башни Московского Кремля. Как Йошкар-Ола превратилась в музей архитектурных реплик под открытым небом, зачем гладить нос Йошкиному коту и что сказать ему на ушко — в материале РИА Новости.

Незапамятный год

© Фото : Лариса ПудиковаСредняя общеобразовательная школа № 5 "Обыкновенное чудо" в Йошкар-Оле
© Фото : Лариса Пудикова
Средняя общеобразовательная школа № 5 "Обыкновенное чудо" в Йошкар-Оле

Йошка, как называют столицу Республики Марий Эл местные жители, — город неоднозначный. Причем еще с ХIX века. Царевококшайск ("Царев город на Кокшаге" — историческое название Йошкар-Олы) упоминался и писателями, и журналистами, но чаще как захолустье. У Николая Гоголя в "Мертвых душах" это и вовсе место тюремной пересылки: другая-то тюрьма "будет почище", писал он.

Литератор, журналист и краевед Валентин Мошков в очерке "Город Царевококшайск — путевые заметки", напротив, отмечал добродушие, которое "так и бьет вам в глаза при встрече со здешним простонародьем, городским или деревенским".

Вид на город Гороховец с левого берега Оки
© РИА Новости / Юрий Кавер
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В 1990 году Йошкар-Оле присвоили статус исторического города, спустя 20 лет отобрали — и началась новая история. "Как свидетельствует летопись, строительство Кремля было завершено в незапамятном 2009 году", — иронизируют на туристическом портале Йошкар-Олы. За последние десять лет тут появились не только Кремль, но и своя Спасская башня, площадь Сан-Марко с Дворцом дожей, набережная Брюгге, уголок Амстердама и огромное количество памятников — императорским особам, писателям, котам, чувствам.

Столица подделок

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРеспубликанский театр кукол на Патриаршей площади в Йошкар-Оле
© РИА Новости / Владимир Песня
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Республиканский театр кукол на Патриаршей площади в Йошкар-Оле
Мальчик несет рыбу на рынок в Могадишо, Сомали
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"Все было очень плохо, набережные зарастали кустами, грязь, преступления — такая маргинальная зона, — вспоминает сотрудник туристического информационного центра Йошкар-Олы. — Но сначала решение застроить центр города зданиями в стиле европейских городов вызывало недоумение. Какое отношение имеют Брюгге и Венеция к Йошкар-Оле?"

За прошедшие годы все это постепенно обрастало смыслом и собственной историей, а город осваивался в туристических рейтингах. А еще Йошкар-Олу называют столицей архитектурных подделок.

Направо пойдешь — в Амстердам попадешь

© Depositphotos / LenorluxНабережная Брюгге у реки Малая Кокшага в Йошкар-Оле
© Depositphotos / Lenorlux
Набережная Брюгге у реки Малая Кокшага в Йошкар-Оле

Набережные Малой Кокшаги, конечно, удивляют. Сначала — обычный российский городок: вот заправка, торговый центр, серые дома, стройка и вдруг — совершенно другой вид. Новенькие, с иголочки, здания — замки, дворцы, храмы, палаты, в общей массе эклектичные и ни на что не похожие, но с узнаваемыми чертами.

"С одной стороны — Амстердам, с другой — Суздаль, повернешься — и ты уже в Москве, а позади тебя — Венеция!" — делится впечатлениями туристка Анна из Перми.

Например, Национальная художественная галерея Йошкар-Олы — это своеобразная реплика венецианского Дворца дожей.

CC BY 3.0 / Alkort / Здание национальной художественной галереиЗдание национальной художественной галереи в Йошкар-Оле
CC BY 3.0 / Alkort / Здание национальной художественной галереи
Здание национальной художественной галереи в Йошкар-Оле

Кукольный театр напоминает баварский замок Нойшванштайн, здание ЗАГСа — дань готике, а кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы объединяет в себе черты московского собора Василия Блаженного и петербургской церкви Спаса на Крови.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкБлаговещенский собор в Йошкар-Оле
© РИА Новости / Владимир Песня
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Благовещенский собор в Йошкар-Оле

В стилизованных зданиях на набережной идет обычная жизнь: центр "Мои документы" расположен недалеко от кальянной, а между ними — Музей сыра.

Летом на набережной Амстердам открывается "бульвар художников", по вечерам на площади у реки играют музыканты.

Скульптуры в динамике

© РИА Новости / Светлана Баева Динамическая скульптура "Вход Господень в Иерусалим" в Йошкар-Оле
© РИА Новости / Светлана Баева
Динамическая скульптура "Вход Господень в Иерусалим" в Йошкар-Оле

Еще одна особенность стилизованных зданий Йошкар-Олы — динамические скульптуры.

Вологодский Кремль. Архивное фото
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Например, Дворец дожей славится часами с композицией "Явление иконы Божией Матери "Троеручица": каждый час из дверей, расположенных под часами, выезжают фигурки и показывают сцену спасения иконы. Правда, местные жители называют эту скульптуру "Часы с осликом".

На Патриаршей площади в комплексе, который называют "12 апостолов", каждые три часа можно видеть динамическую скульптуру "Вход Господень в Иерусалим". Кстати, сделана она по студенческому проекту.

Принц Монако и буква Й

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСтатуя Грейс Келли и Ренье III в Йошкар-Оле
© РИА Новости / Владимир Песня
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Статуя Грейс Келли и Ренье III в Йошкар-Оле

Во время прогулки по городу кажется, что по статичным памятникам на душу населения Йошкар-Ола превосходит все остальные населенные пункты.

CC BY-SA 4.0 / Alkort / Monument to Alexander Pushkin and Eugene Onegin in Yoshkar-Ola (Russia, Mari El republic)(cropped)Памятник А. С. Пушкину и Евгению Онегину в Йошкар-Оле
CC BY-SA 4.0 / Alkort / Monument to Alexander Pushkin and Eugene Onegin in Yoshkar-Ola (Russia, Mari El republic)(cropped)
Памятник А. С. Пушкину и Евгению Онегину в Йошкар-Оле

Кого тут только ни встретишь: принца Монако с Грейс Келли, Александра Пушкина с Евгением Онегиным, императрицу Елизавету, Рембрандта Харменса ван Рейна и Ганса-крысолова. И это только на набережной.

CC BY-SA 3.0 / Alkort / Monument to Elizabeth of Russia in Yoshkar-OlaПамятник императрице Елизавете Петровне на набережной Брюгге в Йошкар-Оле
CC BY-SA 3.0 / Alkort / Monument to Elizabeth of Russia in Yoshkar-Ola
Памятник императрице Елизавете Петровне на набережной Брюгге в Йошкар-Оле

В местном парке стоит скульптура "Древо жизни", на бульваре Победы — "Счастливая семья" и "Скамья любви и верности".

Некоторые памятники могли появиться только здесь. Например, букве Й. Еще бы, Йошкар-Ола — единственный город в России, начинающейся на и краткое. Кстати, "йошкар" переводится с марийского как "красный", а "ола" — это город. Эксперты уточняют, что имеется в виду именно цвет, а "красивый" по-марийски — "мотор".

Салам лийже, Йошкин кот

CC BY-SA 4.0 / Башин Денис Анатольевич / Скульптура Йошкин кот (cropped)Памятник Йошкину коту в Йошкар-Оле
CC BY-SA 4.0 / Башин Денис Анатольевич / Скульптура Йошкин кот (cropped)
Памятник Йошкину коту в Йошкар-Оле
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ну и главный памятник, своеобразный символ города — "Йошкин кот" на Ленинском проспекте, рядом с Марийским государственным университетом.

Прототипом послужил реальный кот. В специальном приложении для смартфонов, разработанном для гостей Йошкар-Олы, поясняется, как обращаться со скульптурой:

поздоровайтесь с ним на марийском языке: "Салам лийже" и потрите ему лапку;
на удачу нужно потереть носик;
на левое ушко — прошептать заветное желание;
и, конечно, сфотографироваться.

Знакомство с Айвикой

© Фото : Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. ЕвсееваВыставка в Национальном музее Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева
© Фото : Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева
Выставка в Национальном музее Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева

От "Йошкина кота" стоит дойти до Национального музея Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева. Там вас ждет знакомство с многочисленной фауной марийских лесов (правда, в виде чучел) и — самое интересное — с традиционным укладом жизни и обрядами марийцев от рождения до смерти. Все это — на примере жизни марийской девушки Айвики.

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Узнать больше о городе, увидеть на фотографиях, как он выглядел до архитектурного перевоплощения, поможет Музей истории Йошкар-Олы. Там же вы услышите марийские легенды о богах-демиургах и традиционные музыкальные инструменты — волынку (шувыр) и гусли (кусле-карш).

В Йошкар-Оле много уникальных музеев: народной сказки под открытым небом, очков, леса, мореного дуба. Кроме того, для посетителей открыты Музей истории православия и Марийский мемориальный народный музей истории ГУЛАГа.

Подкогыльо и "Йошкино семейство"

© Depositphotos / MarkitМарийское национальное блюдо подкогыльо
© Depositphotos / Markit
Марийское национальное блюдо подкогыльо

В отличие от архитектурной эклектики, традиционная кухня не удивляет, но попробовать ее стоит. Например, подкогыльо — вареники с мясом или творогом, команмелна — слоеные блины, лашка — суп с клецками. Популярны местные колбасы: сокта — вареная из сала или крови с крупой, и каж — вяленая из конины. Блюд из рыбы тоже много.

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Отдельная тема — сувениры. Помимо традиционных магнитиков, открыток, кружек, ложек, заслуживает внимания местный бренд: брелоки "Йошкино семейство". Это, конечно же, кот, а еще — пес, лось, сова, лиса, поросенок и заяц. Представлены и экологические сувениры из дерева (например, расческа "чесало"), экосумки и местные полезные напитки (иван-чай со смородиной, имбирем).

Только по земле

© РИА Новости / Евгений НикифоровПерейти в фотобанкЖители города на церемонии открытия ко Дню Марий Эл Воскресенского проспекта в Йошкар-Оле
© РИА Новости / Евгений Никифоров
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Жители города на церемонии открытия ко Дню Марий Эл Воскресенского проспекта в Йошкар-Оле

Добраться до Йошкар-Олы несложно. От Москвы — менее 800 километров (по дороге можно посмотреть Владимир, Гороховец, Нижний Новгород), от Казани — без малого 150, от Чебоксар — всего 100. Поезда, по отзывам, комфортные, но дорога из Москвы займет более 14 часов. Аэропорт Йошкар-Олы сейчас закрыт на реконструкцию.

Узнать о других интересных городах и регионах России, например о Казани или Калмыкии, можно здесь и здесь.

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