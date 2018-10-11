Египетские власти скрывают количество туристов в целях безопасности - АТОР

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Египет больше не будет обнародовать официальную статистику по количеству иностранных прибытий, объясняя это "вопросами национальной безопасности", сообщает АТОР.

По данным Ассоциации, на недавней пресс-конференции в Каире, где была представлена маркетинговая политика Египта в сфере туризма, министр туризма Рания Машат отказалась отвечать на вопросы СМИ о том, сколько иностранных туристов посетило страну и сколько еще может приехать до конца 2018 года.

Свою позицию Машат объяснила интересами национальной безопасности и "инструкциями от государства", которые получило министерство туризма.

Местные депутаты и инвесторы опасаются, что подобная закрытость может помешать восстановлению туристического сектора. Так, ряд парламентариев и представителей турбизнеса уже обратились в правительство с просьбой разъяснить причины неразглашения въездной статистики.

Российские эксперты, комментируя позицию Египта, считают, что запрет на опубликование статистических данных связан, скорее всего, с желанием скрыть реальное положение дел в сфере туризма.

"Цифры по въездному потоку в Египет и раньше вызывали вопросы по их объективности и правдоподобности. Возможно, в нынешних условиях въездной трафик в Египет действительно растет, но более скромными темпами, чем хотят египетские власти, — цитирует Ассоциация источник, знакомый с египетским направлением. — Не исключено и то, что Египет просто не хочет показать, как непросто живется его туристическому сектору в условиях отсутствия массового российского туризма. Все-таки найти качественную и количественную замену трем миллионам туристов, которые приезжали из РФ, за три последних года Египту так и не удалось".

Согласно последним данным, количество иностранных туристов в Египте в первой половине 2018 года составило около 5 млн человек, увеличившись на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доходы от туризма составили около 4,8 миллиарда долларов США, что на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2017 году Египет получил от туризма 7,6 миллиарда долларов, приняв 8,5 миллиона зарубежных туристов.

Рекордным остается 2010 год, когда страну посетили 14,7 миллиона иностранных туристов.