Осенью россияне предпочитают отдыхать в Кабардинке и Саках - эксперты

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Составлены рейтинги морских поселков и бальнеологических российских курортов — самых популярных для отдыха в октябре, сообщает Tvil.ru.

Сервис бронирования проанализировал предпочтения россиян и выбрал самые популярные курорты для отдыха и лечения.

Как показало исследование, выбирая морской поселок для отдыха в межсезонье, россияне отдают предпочтение селу Кабардинке на берегу Цемесской бухты в Краснодарском крае, поселку Николаевка в Симферопольском районе Республики Крым, селу Оленевка в Черноморском районе Крыма, селу Лучистое на Южном берегу Крыма и селу Дивноморское в Краснодарском крае.

При этом Кабардинка и Дивноморское входят в состав муниципального образования город-курорт Геленджик.

Дольше всего туристы отдыхают в Дивноморском и Николаевке – по 10 дней. В целом же в межсезонье туристы бронируют отдых в курортных поселках на период от 5 до 10 дней и тратят на аренду жилья от 1,2 до 2,1 тысяч рублей в сутки.

В первую тройку бальнеологических курортов, популярных у туристов в осеннее межсезонье вошли Саки в Крыму, Пятигорск и Кисловодск в Ставропольском крае.

Самый длительный отдых на бальнеокурортах бронируют в крымских Саках. Туристы приезжают туда в среднем на девять дней и тратят на жилье менее 1,2 тысяч рублей в сутки. На ставропольских курортах гости проводят в среднем шесть-семь дней и тратят 1100-1250 рублей в сутки.