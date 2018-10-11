Российские туристы рассказали, что больше всего их раздражает в отелях

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Большинство российских туристов считают невежливость персонала самым раздражающим фактором во время проживания в отеле, сообщает Ostrovok.ru.
Это мнение разделяют 26% туристов. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом бронирования отелей. В опросе приняли участие более 1000 респондентов. Второе место в антирейтинге заняли высокая слышимость и плохая уборка номера. За каждый из этих факторов проголосовали 20% опрошенных.
При этом мнения мужчин и женщин относительно тройки главных раздражителей в отеле разделились: если большинство участниц опроса признали самым неприятным фактором невежливость персонала (26%), то путешествующих мужчин больше всего беспокоит высокая слышимость в номере (28%), и лишь затем — отношение персонала (26%). Плохая уборка комнаты портит впечатление об отеле у 22% женщин и 15% мужчин. Высокая слышимость замыкает тройку неприятных обстоятельств, перечисленных женщинами (их 18%).
Невкусная еда в отеле занимает четвертую строчку раздражающих факторов (12% респондентов): мнения мужчин и женщин здесь совпали (12% и 13% соответственно).
Наличие платного Wi-Fi в номере не нравится туристам так же сильно, как и его полное отсутствие, сказали 9% опрошенных. Примечательно, что наличие платного Wi-Fi огорчает женщин чуть больше, чем мужчин: для 10% респонденток это главное обстоятельство, портящее впечатление об отеле, а среди мужчин — таких 8%.
Слабая оснащенность номера розетками замыкает список обстоятельств, портящих впечатление об отеле – лишь для 3% туристов этот фактор оказался самым сильны
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