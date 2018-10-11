Ученые предупредили о возможности обрушения склона вулкана Этна

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Ученые из немецкого Центра исследований Мирового океана в Объединении имени Гельмгольца предполагают, что самый высокий вулкан Европы — Этна может обрушиться и стать причиной образования мощного цунами, сообщает The Independent.

Авторы исследования обнаружили, что один из склонов вулкана "сползает". Сперва специалисты предположили, что причина процесса — в воздействии циркулирующей магмы, но затем они выяснили, что скольжение затрагивает более обширную область, что увеличивает риск катастрофических последствий.

"По данным нашего исследования, подобные обрушения уже происходили с небольшими вулканами миллионы лет назад, например, на территории Гавайских и Канарских островов, — рассказала доктор Морелия Урлоб. — Мы следили за Этной около 30 лет, но это — ничто по сравнению с возрастом вулкана, которому около 500 тысяч лет".

По словам эксперта, окончательное сползание склона может произойти через десять, или 100, или 100 тысяч лет – более точное время пока назвать затруднительно.