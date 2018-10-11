Доля авиапассажиров, летающих без багажа, впервые превысила 50%

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. По итогам трех кварталов 2018 года доля россиян, путешествующих регулярными авиарейсами без багажа, составила 52%, сообщает OneTwoTrip.

Таковы результаты опроса, который прошли пользователи сервиса после перелета, оценивая качество обслуживания авиакомпаний и аэропортов, а также рассказывая о других особенностях своей поездки. Всего в исследовании были учтены ответы более 30 тысяч человек.

Доля путешествующих без багажа россиян растет. По итогам трех кварталов 2016 года она составляла 45%, трех кварталов 2017 года — 49%. На сегодняшний день, по данным опроса, чаще всего без багажа летают пассажиры авиакомпаний S7 Airlines, Utair и "Победа".

"Тенденция объясняется в первую очередь распространением безбагажных тарифов, — комментирует руководитель авианаправления сервиса Леонид Рябоштан. — Шесть из десяти крупнейших регулярных авиаперевозчиков предлагают пассажирам возможность купить билет на перелет только с ручной кладью. Поскольку зачастую такие тарифы позволяют существенно сэкономить, то они пользуются наибольшим спросом".

Кроме того, по его словам, авиапассажиры, накапливая опыт поездок, становятся мобильнее. Если раньше перспектива ехать с рюкзаком вместо чемодана у части путешественников могла вызывать дискомфорт, то к сегодняшнему дню такая аудитория существенно сократилась.